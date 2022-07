Voormalig AVROTROS-radiopresentator Jan Steeman (76) overleden

Steeman presenteerde onder meer de radioprogramma’s Het Steenen Tijdperk en Arbeidsvitaminen. Dit laatste programma is het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld. De in Weesp geboren Steeman ‘wist menig jong dj-talent te laten doorbreken die hij als zijn radiokinderen beschouwde’, meldt AVROTROS, onder wie Hans Schiffers, Giel Beelen en Gerard Ekdom.

Arbeidsvitaminen zendt maandag een eerbetoon uit aan Steeman. Dat gebeurt van 11.00 uur tot 12.00 uur in het programma, dat te horen is op NPO Radio 5. In de uitzending wordt muziek gedraaid die de voormalige presentator van het programma zelf geselecteerd heeft. Daarnaast zal presentator Hans Schiffers met mensen uit het vak spreken voor wie Steeman van grote betekenis is geweest, meldt AVROTROS.