Bewoner Den Bosch mag maand huis niet in na explosie

De bewoner en diens partner van het huis aan de straat Stapelen in Den Bosch, waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosie was, krijgen een gebiedsverbod van een maand. Dat betekent dat zij niet in of bij hun woning mogen komen gedurende die tijd. Het huis wordt eveneens een maand gesloten, zo meldt de gemeente Den Bosch zondag.

Volgens Omroep Brabant gaat het om het huis van de vriendin van No Surrender-kopstuk Klaas Otto. Otto zou daar regelmatig gezien zijn. De politie kan de identiteit van de bewoner en partner niet bevestigen en ook de gemeente doet hier geen uitspraken over.

Burgemeester Jack Mikkers zegt het besluit tot sluiting en gebiedsverbod te hebben genomen voor de veiligheid van zowel de bewoners als de buurtbewoners. ‘Want het is veiliger als de bewoner en diens partner niet in of bij de woning verblijft. Voor henzelf en de omgeving.’ Mikkers zegt geen gedrag te tolereren ‘dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust voor andere inwoners zoals nu gebeurt’.

Tweede explosie

De explosie afgelopen nacht was de tweede in een week in de wijk Maaspoort. In de nacht van dinsdag op woensdag was er een explosie bij een huis aan de Goedenrade, de straat ligt in het verlengde van de Stapelen. Op dat moment waren de bewoners, een vader en moeder met twee jonge kinderen, thuis. Niemand raakte gewond, de woning raakte wel zwaar beschadigd.

‘Mogelijk is de woning die nu door de explosie werd getroffen het eerder beoogde doelwit, maar dat wordt op dit moment verder onderzocht. Het is echter nog te vroeg om deze conclusie definitief te trekken, dus ook andere scenario’s staan nog open’, aldus de politie eerder zondag. Het huis aan de Stapelen raakte licht beschadigd door de explosie. Samen met de gemeente houdt de politie de komende maand extra toezicht in de wijk en bij dit huis. Ook is er extra cameratoezicht.

RTL Boulevard meldde dat de dader zich zou hebben vergist in de straatnaam en voor de verkeerde woning met hetzelfde huisnummer had gestaan. De woning van de vriendin van Otto zou al eerder het doelwit zijn geweest van een aanslag. In 2017 werd het pand met een automatisch vuurwapen beschoten.