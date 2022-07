Beursweek met bedrijfsresultaten en banenrapport VS

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam krijgen deze week weer een reeks bedrijfsresultaten voorgeschoteld, onder meer van bierbrouwer Heineken, speciaalchemiebedrijf DSM, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en financieel concern ING. Daarnaast komt vrijdag het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

Heineken opent maandag de boeken op Beursplein 5 over de afgelopen periode. Op dinsdag volgen dan DSM, kunstmestproducent OCI en automatiseerder Ordina. Just Eat Takeaway staat voor woensdag op de rol, samen met Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet’s en informatieleverancier Wolters Kluwer. ING komt op donderdag, net als de biotechnologen Galapagos en Pharming, apothekentoeleverancier Fagron, maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en chemicaliëndistributeur IMCD.

Uit het buitenland gaat het om kwartaalresultaten van onder meer taxidienst Uber, olieconcern BP, post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL, autobouwers BMW en Ferrari, containervervoerder Maersk, luchtvaartconcern Lufthansa, computerspelletjesmaker Nintendo, de banken HSBC en Commerzbank, graafmachinefabrikant Caterpillar, hotelketen Marriott, verzekeraars Allianz en AXA, modemerk Hugo Boss en de producent van vleesvervangers Beyond Meat.

Rentebeleid

Het banenrapport van de Amerikaanse overheid zal nauwlettend worden gevolgd, want die cijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed is bezig de rente te verhogen tegen de hoge inflatie. Bij een sterk afkoelende arbeidsmarkt kan de Amerikaanse centrale bank mogelijk wat gas terugnemen bij het tempo van renteverhogingen.

Maar er komen ook verschillende macro-economische cijfers, waaronder over de industriële bedrijvigheid in Europa en de Verenigde Staten en de Duitse winkelverkopen en fabrieksorders. Daarnaast staat er een rentebesluit van de Bank of England op de agenda. Naar verwachting gaat de Britse centrale bank donderdag de rente verder verhogen om zo de hoge inflatie tegen te gaan.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag met een koerswinst van 1 procent op 729,44 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 1,7 procent. Op Wall Street lieten de hoofdgraadmeters plussen tot 1,9 procent zien. Ook de olieprijzen gingen vrijdag fors omhoog.