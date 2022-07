Duitse minister: stop met gebruik gas voor productie stroom

Duitsland moet stoppen met het gebruik van aardgas voor het opwekken van elektriciteit nu Rusland de gastoevoer verder heeft verlaagd. Dat zei de Duitse minister van Financiën Christian Lindner tegen de krant Bild am Sonntag. Er is vrees dat Duitsland met tekorten aan gas te kampen krijgt.

Lindner zegt te vrezen voor een elektriciteitscrisis, bovenop de gascrisis in Duitsland. Hij wil bijvoorbeeld dat kerncentrales langer openblijven om stroom op te wekken. Volgens hem heeft minister van Economische Zaken Robert Habeck de wettelijke bevoegdheid om het gebruik van gas door energiecentrales te stoppen.

Een woordvoerder van Habeck verklaarde dat een volledige stop van gas voor energiecentrales kan leiden tot black-outs, omdat sommige centrales gas nodig hebben om te kunnen functioneren. Er wordt volgens de zegsman wel alles gedaan om het gebruik van gas voor stroomproductie zoveel mogelijk af te bouwen. Zo is Duitsland bezig steenkolencentrales op te starten en wordt meer werk gemaakt van de overgang naar duurzame energiebronnen.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom verlaagde vorige week de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 naar 20 procent van de maximale capaciteit. Gazprom wijst daarbij op technische problemen, maar Berlijn zegt dat dit een machtsspel van Moskou is vanwege de westerse sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne.