Politie zoekt inzittenden auto in onderzoek afvaldumping snelwegen

In het onderzoek naar wie afval op snelwegen in het noorden van Nederland heeft gedumpt afgelopen week, is de politie op zoek naar de inzittenden van een auto die op de A7 bij afslag Leek betrokken waren bij een ongeval daar. Het ongeluk vond in de nacht van woensdag op donderdag plaats op een plek waar puin en autobanden op de snelweg waren gedumpt, aldus de politie zondag.