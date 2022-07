Krimp voor Chinese industrie door coronalockdowns

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in juli onverwacht gekrompen als gevolg van de coronalockdowns in China en de afzwakkende wereldeconomie. Ook in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, toerisme en detailhandel, gingen de zaken minder, zo meldde de Chinese overheid.

De officiële inkoopmanagersindex van de overheid, die de bedrijvigheid in de industrie meet, daalde afgelopen maand naar een stand van 49, van 50,2 in juni. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee een stand van 50,3 voor juli verwacht.

Met name in energie-intensieve sectoren van de Chinese industrie was afzwakking te zien, zoals bij producenten van staal en steenkolen. Coronalockdowns troffen onder meer het belangrijke industriële gebied van de grote stad Shenzhen en ook de belangrijke havenstad Tianjin. Maar Chinese producenten hebben daarnaast ook te kampen met hoge grondstoffenprijzen die de winstgevendheid drukken, en een zwakkere export vanwege de afkoelende wereldeconomie.

De index voor de dienstensector van de tweede economie van de wereld zakte in juli naar 53,8, van 54,7 in juni. Daar is dus nog wel sprake van groei, maar minder sterk dan voorheen.