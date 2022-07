Turkije ziet eerste graanschip wellicht maandag Oekraïne uitvaren

Het eerste schip met Oekraïens graan kan wellicht maandag worden verscheept. De kans daarop is groot, zegt een woordvoerder van de Turkse president.

Tien dagen geleden sloten Oekraïne en Rusland een akkoord met Turkije en de Verenigde Naties om de uitvoer van graan via de Zwarte Zee te hervatten. Het gezamenlijke coördinatiecentrum in Istanbul legt volgens de Turken de laatste hand aan de exportroutes. De Oekraïense minister van Infrastructuur zei vrijdag dat het eerste schip gereed is om de haven van Tsjornomorsk, naast Odessa, te verlaten.

Door de Russische zeeblokkade ligt er inmiddels 25 ton graan in Oekraïense opslagplaatsen. De uitvoer daarvan zou de dreigende voedseltekorten en stijgende prijzen wereldwijd tegen kunnen gaan.

Oekraïne en Rusland zijn samen goed voor grofweg een derde van de wereldproductie van tarwe. Hun oorlog heeft een enorm gat geslagen in het gebruikelijke aanbod op de wereldmarkt. President Volodimir Zelenski zei zondag op Twitter dat de oogst in Oekraïne dit jaar de helft zou kunnen zijn van de gebruikelijke hoeveelheid als gevolg van de Russische invasie. Volgens hem is het belangrijkste doel het voorkomen van een wereldwijde voedselcrisis.