Taiwan ontbreekt op schema Azië-reis Huisvoorzitter Pelosi

De zeskoppige delegatie reist volgens het schema naar Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan en is gericht op wederzijdse veiligheid, economisch partnerschap en democratisch bestuur in de Indo-Pacifische regio. Pelosi en haar reisgenoten willen hun ‘onwankelbare’ steun aan bondgenoten en vrienden in de regio bekrachtigen.

Al tijden circuleren berichten dat er een tussenstop staat gepland in Taiwan, het eiland dat de regering in Beijing als Chinees grondgebied beschouwt. China zal ‘de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit resoluut waarborgen’, zei een luchtmachtwoordvoerder zondag, verwijzend naar Taiwan. Chinese gevechtsvliegtuigen zijn zoals vaker aanwezig in het gebied dat Taiwan heeft aangemerkt als zijn defensiezone.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde donderdag zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden dat Washington zich moet houden aan het één-China-principe en dat ‘zij die met vuur spelen, daardoor zullen omkomen’. China hield zaterdag militaire oefeningen in de Straat van Taiwan voor de kust van de provincie Fujian die tegenover Taiwan ligt.