Nieuw-Zeeland heropent grenzen volledig

Nieuw-Zeeland heropent zondag zijn grenzen volledig. Ook cruiseschepen en plezierjachten kunnen weer aanmeren. De met enkele maanden versnelde heropening is mede ingegeven door een dringende behoefte aan arbeidskrachten en druk vanuit de zieltogende toerismebranche.

Het land sloot in maart 2020 de grenzen vanwege de coronapandemie. Sinds begin mei was Nieuw-Zeeland al vrij toegankelijk voor reizigers uit zo’n zestig landen, waaronder Nederland. Nu kunnen ook mensen die een visum nodig hebben, inclusief toeristen en studenten, weer naar de eilandstaat afreizen. Wel is een coronavaccinatie verplicht en moeten mensen zichzelf bij aankomst testen op het virus.

‘Dit is geweldig nieuws voor de toeristenindustrie en de economie nu de lente en zomer er aankomen’, zei minister van Toerisme Stuart Nash op Facebook. Hij is blij dat vooral veel Amerikanen en Australiërs de weg naar zijn land weer hebben gevonden.

Nieuw-Zeeland, een land met zo’n 5 miljoen inwoners, heeft sinds het begin van de pandemie ongeveer 1500 coronadoden gemeld.