Gezondheidsinstantie WHO: meer sterfgevallen apenpokken in Europa

Gezien de aanhoudende verspreiding van de apenpokken in Europa, zal het aantal doden stijgen, aldus WHO Europa. Het bureau roept dan ook op de overdracht van het virus in Europa snel te onderbreken en ‘deze epidemie een halt toe te roepen’.

Behalve de twee doden in Spanje is ook een dodelijk slachtoffer in Brazilië geregistreerd. Het staat echter niet vast of de besmetting met apenpokken ook de oorzaak was van hun overlijden. De eerste vijf doden van de huidige uitbraak waren gemeld in Afrika, waar de ziekte gebruikelijk is en in 1970 in Congo voor het eerst bij mensen is vastgesteld. Volgens de WHO zijn er sinds begin mei wereldwijd meer dan 18.000 infecties buiten Afrika geteld, de meeste in Europa.

Beide slachtoffers in het zwaar door apenpokken getroffen Spanje waren in de dagen voor hun dood opgenomen in het ziekenhuis met infecties die de hersenen aantasten. Een man van ongeveer 40 jaar overleed in de stad Alicante aan hersenontsteking veroorzaakt door een infectie. De andere patiënt (31) in Cordoba leed aan een meningitis-achtige infectie. Het is mogelijk dat de slachtoffers stierven aan een bestaande aandoening die dateert van vóór de apenpokkenbesmetting. Dat wordt nu grondig onderzocht, melden Spaanse media.