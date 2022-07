Winnaar Amerikaanse lotto wint 1,3 miljard dollar

De winnaar van een Amerikaans lottospel is ongeveer 1,3 miljard dollar (1,27 miljard euro) rijker geworden. De kersverse miljardair kocht in de buurt van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois het winnende lot van de Mega Millions-jackpot.

Het is de op twee na grootste prijs in de Amerikaanse geschiedenis, melden Amerikaanse media. De winnaar kan ervoor kiezen om de winst in één keer uit te laten betalen, maar dan blijft die beperkt tot ongeveer 780 miljoen dollar. Als de gelukkige het volledige bedrag wil, wordt dat gespreid over dertig jaarlijkse betalingen. De kans om de Mega Millions-jackpot te winnen is driehonderd keer kleiner dan getroffen te worden door de bliksem.

De grootste lottowinst ooit in de Verenigde Staten, 1,58 miljard dollar, werd in 2016 gewonnen bij Powerball, maar toen moesten drie winnaars de hoofdprijs delen.