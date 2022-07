Duitse milieuminister: grootste kerncentrale blijft mogelijk open

Duitslands grootste kerncentrale in Beieren, de Isar 2 bij München, blijft misschien in werking volgend jaar als uit onderzoek van de Duitse overheid blijkt dat dat nodig is. Dat zei de Duitse milieuminister Steffi Lemke tegen zakenkrant Frankfurter Allgemeine, in het kader van de onzekerheid rond energieleveringen door de oorlog in Oekraïne.

Volgens Lemke moet een stresstest van de Duitse energievoorziening uitwijzen of de centrale gesloten wordt of niet. ‘Als de stresstest laat zien dat Beieren een serieus elektriciteitsprobleem heeft, dan gaat de overheid de situatie evalueren en de bijbehorende mogelijkheden die zich dan voordoen.’

Lemke is lid van Die Grünen. Die partij is altijd fel tegen het openhouden van kerncentrales geweest. Duitsland besloot jaren geleden na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 om de kerncentrales van het land te sluiten en over te gaan op groenere energie. Maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft de zekerheid van de gaslevering op scherp gezet.

Nieuw onderzoek

Er gaan nu stemmen op om de drie grootste centrales van het land, waaronder die in Beieren, toch open te houden. De Isar 2 is de grootste van Duitsland en voorziet in ongeveer 12 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van deelstaat Beieren en zorgt ervoor dat ongeveer 3,5 miljoen Duitse huishoudens energie krijgen, volgens exploitant PreussenElektra, een dochteronderneming van energiemaatschappij EON.

Robert Habeck, de Duitse minister van Economie en Klimaat, heeft om een nieuw onderzoek gevraagd naar de Duitse energiezekerheid. Een eerder onderzoek concludeerde dat er vooralsnog geen problemen worden verwacht voor de winter. Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van het nieuwste onderzoek klaar zijn.

Oppositiepartijen bepleiten de sluiting van de centrales terug te draaien. De Duitse gasvoorraden gingen eerder deze maand omlaag nadat Rusland de gasleveringen naar het land afkneep. Volgens toezichthouder Bundesnetzagentur ligt Duitsland op koers om de schaarse voorraden aardgas aan te vullen. Wel riep de waakhond de Duitse industrie op zich sterker in te spannen om het gasverbruik te verminderen.