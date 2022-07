Europese fractieleiders veroordelen racisme van Hongaarse premier

De leiders van de zeven politieke groeperingen in het Europees Parlement hebben de racistische uitspraken van de Hongaarse premier Viktor Orbán scherp veroordeeld. In een oproep aan de Europese Commissie en de Europese Raad van regeringsleiders schrijven ze dat Orbáns opmerkingen ‘een breuk met onze waarden zijn’, dat ze ‘geen plaats hebben in onze samenlevingen’ en dat racisme en discriminatie op alle niveaus moeten worden aangepakt.