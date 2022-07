Betogers bestormen opnieuw groene zone Bagdad

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr zijn zaterdagochtend opnieuw de zwaarbeveiligde groene zone in de Iraakse hoofdstad Bagdad binnengedrongen, melden lokale media. De veiligheidsdiensten proberen de demonstranten met traangas te verdrijven. Ook zijn er berichten dat er is geschoten.

Woensdag lukte het aanhangers van Al-Sadr ook al om de groene zone binnen te dringen. In die zone bevinden zich overheidsinstellingen, ambassades en ook het parlement, dat woensdag werd bestormd. De demonstranten zijn woedend omdat tien maanden na de parlementsverkiezingen er nog altijd geen regering is en de onderhandelingen over de benoeming van een nieuwe minister-president niet opschieten.

Ze protesteren vooral tegen premierskandidaat Mohamed Shia al-Sudani, een voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig provinciegouverneur. Hij is naar voren geschoven door een alliantie van pro-Iraanse sjiitische groeperingen, die tegenstanders van al-Sadr samenbrengt.