Erg druk en warm op de Europese wegen

Zo is het zaterdag in Duitsland rond 11.00 uur al erg druk op de grens bij München naar Oostenrijk. De vertraging is daar meer dan vier uur. In Frankrijk staan hele lange files op de Route du Soleil vanaf Lyon naar het zuiden en voor de grens met Spanje. Ook is er veel oponthoud voor de Mont Blanctunnel en is er veel vertraging op de A71 Clermont Ferrand-Narbonne. Een paar uur vertraging is er ook op de A10 richting de Spaanse grens.

Ook in Italië kunnen de snelwegen overvol raken door vakantiegangers naar de Middellandse Zee- en Adriatische kust.