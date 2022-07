Gazprom stopt gaslevering aan Letland

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft de levering van aardgas aan Letland stopgezet. Volgens het bedrijf heeft buurland Letland de voorwaarden om nog gas te krijgen geschonden. Het Letse energiebedrijf Latvijas Gaze liet vrijdag weten de gasrekening te voldoen in euro’s. De Russen daarentegen willen betaald krijgen in roebels.

Gazprom stopte eerder ook al de levering van aardgas aan andere landen, omdat zij weigeren in roebels te betalen. Zo krijgen Polen en Bulgarije bijvoorbeeld geen Russisch aardgas meer.

Rusland kondigde in maart aan dat ‘onvriendelijke landen’ hun gasrekening in roebels moesten gaan betalen. Tot die landen behoren alle lidstaten van de Europese Unie. Rusland slaat daarmee terug voor de westerse sancties die het land opgelegd kreeg na de inval in Oekraïne.