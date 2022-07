Thalys verwacht ook zaterdag vertragingen door ongeluk

De Thalys verwacht ook zaterdag nog vertragingen, nadat vrijdag een trein in botsing kwam met een dier in de buurt van het Belgische Doornik. Reizigers die meer informatie over hun reis willen, krijgen een foutmelding te zien op de site van Thalys. Op Twitter regent het klachten van reizigers.

‘Daar staan we weer, allemaal voor dag en dauw opgestaan. Geen enkele informatie en de eerste trein had al vertrokken moeten zijn’, twittert een van hen. De woordvoering van Thalys was zaterdagochtend vooralsnog niet bereikbaar.

Vrijdag raakte het treinverkeer op meerdere trajecten flink ontregeld door het ongeluk. Door de botsing moest de trein tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit worden afgesloten, zei een woordvoerder vrijdag.

Talrijke passagiers zaten vast in treinen of moesten wachten op stations. Onder hen bevonden zich ook Nederlanders die gestrand waren en de nacht in Parijs moesten doorbrengen. Ze kregen het advies om zaterdag hun reis te vervolgen. Maar volgens het treinbedrijf kan dat niet via de Thalys omdat de treinen van zaterdag zijn volgeboekt.