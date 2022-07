Zelenski: Rusland bestempelen als land dat terrorisme steunt

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil dat de Verenigde Staten Rusland officieel erkennen als land dat terrorisme steunt. In een videoboodschap deed Zelenski vrijdagavond een speciaal beroep op de VS naar aanleiding van de vermeende Russische aanval op een gevangenenkamp in bezet gebied. Volgens de Oekraïense president zijn ruim vijftig Oekraïense krijgsgevangenen om het leven gekomen bij de aanval. Eerder op vrijdag meldde Oekraïne al dat er ook zeker 130 gewonden zouden zijn.

‘Ik doe een speciaal beroep op de Verenigde Staten. Een besluit is nodig en wel nu’, aldus Zelenski. ‘Dit is een opzettelijke Russische oorlogsdaad, een opzettelijke massamoord op Oekraïense krijgsgevangenen. Het is verdere bevestiging dat Rusland een terroristische staat is. Het land is nu de grootste bron van terrorisme ter wereld’.

Door de staat gesteund terrorisme is terroristisch geweld dat wordt uitgevoerd met actieve steun van nationale regeringen. Landen waarvan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaaldelijk heeft geconcludeerd dat ze terrorisme steunen, krijgen verschillende sancties opgelegd, zoals een ban op de export en verkoop van verdedigingswapens door de VS. Op dit moment erkent het ministerie vier landen als land dat terrorisme steunt: Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba.

Wagner-groep

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zit de Wagner-groep, een Russische paramilitaire organisatie, achter de aanval op het detentiecentrum in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Rusland ontkent achter de aanval te zitten en zegt dat Oekraïne het kamp zelf heeft beschoten.

Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, heeft het recente Russische geweld tegen Oekraïne veroordeeld. ‘De Europese Unie steunt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht ter verantwoording worden geroepen’, zei hij vrijdagavond in een verklaring.

Oekraïne wil dat de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) de dood van de krijgsgevangen onderzoeken. In een verklaring zegt het ICRC toegang tot het detentiecentrum te zoeken en te willen helpen bij onder meer de evacuaties van gewonden.