Zwaargewonde door steekpartij bij Stadhuisplein in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is vrijdagavond een man zwaargewond geraakt door een steekpartij. Rond 22.15 uur werd hij na een melding door agenten gevonden bij het Stadhuisplein, meldt de politie, die op zoek is naar de dader of daders.

De gewonde is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie niet aanspreekbaar toen hij gevonden werd. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan door de politie om de dader op het spoor te komen. Ook worden getuigen opgeroepen zich te melden.