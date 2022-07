Treinverkeer Thalys ontregeld na botsing met dier in België

Het treinverkeer van Thalys is vrijdag op meerdere trajecten flink ontregeld nadat in de middaguren een trein in botsing kwam met een dier in de buurt van het Belgische Doornik. Door de botsing is een technisch probleem ontstaan ‘waardoor de trein tot stilstand moest worden gebracht en de elektriciteit moest worden afgesloten’, zegt een woordvoerder van de Thalys tegen het Franse persbureau AFP.

Talrijke passagiers hebben volgens AFP vastgezeten in treinen of moesten wachten op stations. Daaronder bevonden zich ook Nederlanders die gestrand zijn en de nacht in Parijs moeten doorbrengen. Ze kregen het advies om zaterdag hun reis te vervolgen. ‘Dat kan echter niet via de Thalys omdat de treinen van zaterdag zijn volgeboekt’, meldt een servicemedewerker van het treinbedrijf via het Twitteraccount.

Op beelden op sociale media is te zien dat er enorme drukte heerst in de stationshal van Gare du Nord in Parijs. Een passagier laat via Twitter weten om 16.25 uur vertrokken te zijn van Parijs naar Amsterdam en ruim vier uur lang stil te hebben gestaan.

Eerder deze maand had de Thalys ook al problemen vanwege een treinstoring. Ongeveer tweehonderd passagiers moesten toen noodgedwongen de nacht in een gestrande trein op Gare du Nord doorbrengen.