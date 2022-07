Amazon wint fors aan waarde op positief Wall Street

Amazon is vrijdag omhoog geschoten op de aandelenbeurs in New York. Het aandeel werd ruim een tiende meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook een ander groot techbedrijf, Apple, won fors na de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Die klinkende cijfers stelden beleggers weer enigszins gerust dat consumenten ondanks de hoge inflatie nog altijd veel geld uitgeven.

Amazon (plus 10,4 procent) bleef veel shoppers aantrekken. De kwartaalomzet nam met 7 procent toe en de opbrengsten zullen volgens ramingen van het bedrijf deze zomer harder oplopen. Het aandeel Amazon had in juli op de beurs zijn beste maand sinds oktober 2009.

Apple verraste de markt door meer iPhones te verkopen dan analisten hadden verwacht. Ook de dienstentak, met onder andere Apple Music en Apple Pay, groeide hard. Het aandeel werd 3,3 procent hoger gezet.

Alibaba

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 32.845,13 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 4130,29 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,9 procent tot 12.390,69 punten.

Het Chinese e-commercebedrijf Alibaba kelderde meer dan 11 procent. Toezichthouder SEC plaatste het concern op een lijst van Chinese bedrijven die mogelijk van de Amerikaanse aandelenbeurzen moeten worden geweerd omdat ze geen openheid geven over hun boekenonderzoek.

Lockheed Martin

Defensieconcern Lockheed Martin steeg 1,9 procent. De Amerikaanse luchtmacht houdt gevechtsvliegtuigen van het type F-35, gemaakt door Lockheed, aan de grond vanwege een mogelijk defect aan schietstoelen die afkomstig zijn van een externe leverancier.

Chipfabrikant Intel werd 8,6 procent lager gezet door teleurstellende resultaten en een verlaging van de verwachtingen voor dit jaar. Topman Pat Gelsinger wees de plotselinge en snelle neergang van de economie van de laatste tijd aan als de oorzaak.

Inflatie

Een belangrijke graadmeter voor inflatie steeg ondertussen in juni opnieuw. Dat betekent mogelijk dat de Federal Reserve de rente in september verder zal verhogen. Eerder deze week meldde een Amerikaans statistiekbureau dat de economie van de Verenigde Staten voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. Volgens een gangbare definitie komt dat neer op een recessie, maar die lezing is onder veel economen omstreden.

De euro was 1,0224 dollar waard, tegenover 1,0195 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent in prijs tot 98,04 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 110,01 dollar per vat.