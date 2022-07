Verenigde Staten dringen aan op gevangenenruil met Rusland

De Verenigde Staten dringen aan op een gevangenenruil met Rusland. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft er bij zijn Russische collega Sergej Lavrov op aangedrongen in te gaan op het Amerikaanse voorstel om twee Amerikanen vrij te laten. Het was het eerste contact tussen de twee bewindslieden sinds de bloedige Russische invasie in Oekraïne.

Volgens Blinken was het gesprek openhartig en direct. Bij de twee Amerikanen gaat om basketbalspeelster Brittney Griner, die in februari werd aangehouden omdat ze drugs bij zich had, en om ex-marinier Paul Whelan die werd veroordeeld voor spionage. Volgens Amerikaanse media biedt Washington in ruil de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout aan.

De Russische regering zou ook graag een voormalige kolonel van de binnenlandse spionagedienst terugkrijgen, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Deze Vadim Krasikov zit in Duitsland een levenslange straf uit voor de moord op een voormalige Tsjetsjeense strijder in Berlijn.

Lavrov liet na afloop van zijn gesprek met Blinken weten dat hij wil terugkeren naar de zogenoemde stille diplomatie voor een eventuele ruil van gevangenen. De twee bewindslieden bespraken ook de Russische oorlog in Oekraïne. Volgens Blinken heeft hij Lavrov duidelijk gemaakt dat de wereld een Russische annexatie van Oekraïens gebied nooit zal erkennen. Ook zei hij dat de wereld verwacht dat Rusland de overeenkomst over de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee naleeft.