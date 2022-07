KRO-NCRV en NVJ keuren 'hoernalist'-uitspraak Van Houwelingen af

Van Houwelingen reageerde met zijn tweet op een bericht van de Canadese Ezra Levant, voorman en oprichter van Rebel News, een nieuwsplatform dat naar eigen zeggen "de andere kant" van het nieuws belicht. Onderzoeksplatform Pointer publiceerde vrijdagochtend een artikel over Rebel News, waarin wordt gesteld dat dat medium "sensationele verhalen" brengt en "probeert de boerenprotesten in Nederland naar een internationaal platform te tillen". Een Canadees onderzoek wijst volgens Pointer uit dat slechts 25 procent van de meest gedeelde verhalen op Rebel News geheel feitelijk juist blijkt.

Rebel News-oprichter Levant deelde een mail van de desbetreffende KRO-NCRV-journalist op Twitter met daarbij de tekst: "een overheidsjournalist uit Nederland heeft de opdracht gekregen om de berichtgeving op Farmerrebellion.com onderuit te halen". Volgens de KRO-NCRV heeft Levant echter niet inhoudelijk gereageerd op de mail, maar zijn reactie alleen op Twitter geplaatst. Daarop reageerde Van Houwelingen dat de afzender "een van onze velen door de staat betaalde hoernalisten" is. Zijn tweet is inmiddels ruim 850 keer geliket.

Democratie

"Dit raakt niet alleen de onafhankelijke journalistiek, waar we in ons land zuinig op moeten zijn, maar ook onze democratie", zegt directievoorzitter Peter Kuipers over de reactie van Van Houwelingen. "In wat voor land leven we als dit zomaar getolereerd wordt? Ik hoop dat andere politieke partijen hier ferm afstand van nemen."

"Kennelijk is het enkele feit dat onze journalisten vragen stellen aan een buitenlands nieuwsmedium voldoende reden voor Van Houwelingen om Levant te steunen in zijn hetze", vervolgt de KRO-NCRV. "Immers, Levant geeft geen enkele context in zijn tweet, maar is enkel verbolgen over het feit dat het onze journalisten bestaat hem vragen te stellen. Van Houwelingen weet op het moment van zijn tweet (afgelopen nacht) dan ook niet welke vragen aan Levant zijn gesteld, noch waarover onze publicatie zal gaan."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt dat Van Houwelingen zich moet "onthouden van dit soort ongefundeerde en ronduit kwetsende uitlatingen", aldus Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf bij de NVJ.