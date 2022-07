Basketballer LeBron James investeert in racefietsenmerk Canyon

Volgens zakenkrant Financial Times hebben LRMR Ventures en een andere Amerikaanse investeerder, SC Holdings, samen een belang van 4 procent gekocht in de onderneming uit Koblenz. Bij de nieuwe investeringsronde haalde Canyon in totaal 30 miljoen euro op, waarmee het bedrijf 750 miljoen euro waard is.

NBA-ster James investeerde al eerder in racefietsen. In 2007 kocht hij een belang in het merk Cannondale, waar op dit moment profteam EF Education-EasyPost op rijdt.

Sinds de coronapandemie zijn wereldwijd steeds meer mensen gaan fietsen om het openbaar vervoer te mijden. De nieuwe investeerders gokken er kennelijk op dat de fiets als vervoers- en recreatiemiddel aan populariteit blijft winnen, onder andere in de Verenigde Staten.

Canyon, dat zich voorheen vooral op de Europese markt richtte, maakte onlangs de stap naar de Amerikaanse markt. Grootaandeelhouder GBL schrijft op zijn site dat het merk hier sterk groeit. Canyon verkoopt zijn racefietsen en mountainbikes louter via zijn webshops en dat bedrijfsmodel zou aanslaan bij de Amerikanen.