Duitsland: gaspijpleiding Nord Stream 2 alsnog openen geen optie

Voor Duitsland is het geen optie om gaspijpleiding Nord Stream 2 te openen nu Rusland via Nord Stream 1 minder gas levert. Volgens minister van Economische Zaken Robert Habeck zou dat de Russische president Vladimir Poetin in de kaart spelen. ‘Daarom is het in mijn ogen verkeerd en geen optie.’ In plaats daarvan wil de vicekanselier dat de overgang naar duurzame energie sneller gaat.