Aantal opgenomen coronapatiënten daalt tot onder de 1000

Ziekenhuizen behandelen voor het eerst in twee weken tijd minder dan duizend mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Momenteel zijn 937 coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen mensen met corona daalt voor de vierde dag op rij. Vergeleken met donderdag zijn tachtig bedden vrijgekomen, en dat is de grootste afname sinds 4 mei, bijna drie maanden geleden. In iets meer dan een week tijd daalde het aantal opgenomen patiënten met meer dan 200. De leegloop van de coronavleugels op verpleegafdelingen en intensive cares volgt op de daling van het aantal positieve tests.

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 99 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is de laagste instroom sinds 6 juli.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.

