TenneT investeerde dit jaar al 1,6 miljard in hoogspanningsnet

Op korte termijn wil TenneT het huidige hoogspanningsnet beschikbaar houden voor alle gebruikers. Nu lukt dat al bijna niet meer. Zo zit het netwerk in Nood-Brabant en Limburg vol. Op langere termijn zijn ook investeringen nodig om extra windparken op zee aan te sluiten op het stroomnet.

In de eerste zes maanden was er voor TenneT, dat behalve in Nederland ook in Duitsland actief is, een bedrijfswinst van 579 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 431 miljoen euro.

Netverliezen

Omdat investeringen belangrijk zijn maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend dat het de kosten voor zogeheten netverliezen eerder berekent, zodat de beheerders die door kunnen berekenen. Bij het transport van stroom en het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren, de zogenoemde netverliezen.

Regionale beheerders zijn momenteel door de hoge energieprijzen meer kwijt om dat energieverlies goed te maken. Normaal gesproken worden die kosten pas na twee jaar berekend, waarna de netbeheerders die kunnen doorberekenen aan klanten. De ACM is bang dat als aan die methode wordt vastgehouden er te weinig geld overblijft voor investeringen.

Voor TenneT werkt de aanpassing minder goed, stelt de waakhond na overleg. Voor de beheerder van het hoogspanningsnet gaat de ACM dus onderzoeken hoe de kosten voor netverliezen sneller kunnen worden doorberekend.