Van der Plas: dreigementen tegen mij komen niet van boeren

De politica liet donderdag weten al haar publieke optredens te schrappen, omdat zij doodsbedreigingen had gekregen. ‘Ik voel me niet veilig op dit moment’, zei ze toen. Ze staat in contact met de beveiliging van de Tweede Kamer, die er volgens haar ‘bovenop zitten’.

Van der Plas kreeg uit meerdere hoeken steunbetuigingen, onder meer van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en PVV-leider Geert Wilders. Ook veroordeelden meerdere politici de bedreigingen aan het adres van Van der Plas.