Spaanse order voor Nederlandse maker elektrische bussen Ebusco

De Nederlandse producent van elektrische bussen Ebusco heeft voor het eerst een order uit Spanje gekregen. Het beursgenoteerde bedrijf gaat 21 bussen leveren voor het openbaar vervoer in de stad Barcelona. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht. Op de Amsterdamse beurs ging de koers van Ebusco flink omhoog door het nieuws.

Ook gaat Ebusco laadsystemen voor de elektrische bussen leveren. Volgens Ebusco is het bedrijf met de Spaanse order nu actief in negen landen. Topman Peter Bijvelds zegt in een toelichting dat Spanje een van de doelmarkten voor internationale uitbreiding is, omdat volgens hem de Spaanse markt voor elektrische bussen de komende jaren sterk zal groeien.

Ebusco bestaat sinds 2012. Het hoofdkantoor staat in Deurne, waar ook de productiefaciliteiten zijn gevestigd. Daarnaast heeft het bedrijf nog een externe locatie in China. De bussen van Ebusco, dat in oktober vorig jaar een notering kreeg aan de beurs in Amsterdam, zijn onder meer te vinden in grote steden als Amsterdam, Frankfurt en München.