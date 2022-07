Doden bij beschieting met Himars-raketten volgens bewind Donetsk

Oekraïense troepen hebben volgens de pro-Russische rebellen in de provincie Donetsk waarschijnlijk met raketten van het Amerikaanse type Himars een gevangenenkamp ten zuidwesten van de stad Donetsk getroffen. Daarbij zijn meer dan vijftig doden en 75 gewonden gevallen, volgens bronnen in de Donetsk Volksrepubliek zoals de separatisten hun gebied noemen, meldde het Russische persbureau RIA Novosti. Het Oekraïense leger zegt in een reactie het kamp niet onder vuur te hebben genomen en vermoedt dat de pro-Russische rebellen er proberen marteling en mishandeling van gevangenen geheim te houden.