Lavrov bereid met Blinken te praten over gevangenenruil

Lavrov wil ook praten over het recente akkoord dat de graanexport vanuit Oekraïne op gang moet brengen, zoals Blinken woensdag had voorgesteld. De Amerikaan zei toen dat hij zal hameren op naleving van de afspraken.

Wat betreft de ruil van gevangen gaat het om een Russische wapenhandelaar in een Amerikaanse cel en twee Amerikanen die in Rusland vastzitten. De veroordeelde Rus Viktor Bout zou dan worden vrijgelaten als basketbalspeelster Brittney Griner en de voor spionage veroordeelde Paul Whelan naar huis mogen.

Volgens Blinken is Moskou enkele weken geleden een ‘substantieel voorstel’ voorgelegd. Volgens de Russen is er nog geen overeenstemming, maar Lavrov zal ‘luisteren naar wat Blinken te zeggen heeft’. Lavrov is momenteel in Oezbekistan. ‘De komende dagen zullen we onze Amerikaanse collega’s een geschikte datum voorstellen.’