Renault verkoopt duurdere auto’s en maakt vertrek uit Rusland goed

De Franse autofabrikant Renault weet het verlies door het vertrek uit Rusland goed te maken door duurdere auto’s te verkopen. Voor dit hele jaar verwacht de producent daarom betere resultaten dan eerder, ondanks een verlies over de eerste helft van 2022 van 1,6 miljard euro. Een nieuwe strategie van Renault, die zich meer richt op de waarde van een auto dan op het verkopen van zoveel mogelijk stuks, is volgens de Fransen succesvol.

Er gingen bijvoorbeeld meer elektrische auto’s uit de showroom. In Europa was 36 procent van de nieuwe geregistreerde Renault-auto’s elektrisch of hybride, tegenover 26 procent in de eerste helft van vorig jaar. De Dacia Sandero was nog steeds het meest verkochte model van Renault op het continent, met de Dacia Spring als populairste elektrische uitvoering.

Het aantal autoverkopen nam met bijna 12 procent af, maar de omzet bleef op 1 miljard euro ongeveer gelijk vergeleken met de eerste helft van 2021. Dat kwam onder meer door prijsverhogingen. De winst in andere markten dan Rusland nam dan ook toe.

Het verlies van meer dan 1 miljard dollar over de eerste maanden van dit jaar, vergeleken met een winst van 368 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar, werd vooral veroorzaakt door afschrijvingen op onroerend goed en fabrieken na het vertrek uit Rusland. Zo verkocht Renault zijn belang in het bedrijf AvtoVaz, dat de populaire Lada maakt, noodgedwongen aan de Russische overheid na de inval in Oekraïne.