Air France-KLM stijgt, Signify keldert op Damrak na cijfers

Air France-KLM behoorde vrijdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie wist voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst te boeken. De resultaten van Signify vielen daarentegen niet in goede aarde. Het verlichtingsbedrijf verlaagde zijn verwachting voor de winstmarge dit jaar vanwege de aanhoudende verstoring in de toeleveringsketens en de hogere energiekosten en kelderde 9 procent.

Air France-KLM won 4 procent in de MidKap. Zowel KLM, dat al eerder een operationele winst boekte, als Air France schreven zwarte cijfers door het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. De problemen op luchthavens en bij de luchtvaartmaatschappijen zelf door personeelstekorten drukten het herstel nog wat. Ook concurrent IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, boekte voor het eerst sinds de pandemie weer winst en won 0,2 procent in Londen.

Op de Europese markten wordt verder vooral uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het CBS liet alvast weten dat de inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde methode in juli weer is opgelopen tot 11,6 procent, na een daling in de afgelopen maanden.

Franse bank

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 725,35 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 950,78 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,8 procent. De hoofdindex in Parijs klom 1,8 procent. BNP Paribas steeg 3 procent dankzij sterke kwartaalcijfers van de grootste bank van Frankrijk. Ook de resultaten van automaker Renault (plus 6 procent) vielen in de smaak.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 1,6 procent ondanks tegenvallende resultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent merkt dat de vraag naar chips terugloopt en verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Techinvesteerder Prosus kampte met zware koersverliezen in de Chinese techsector en verloor 3,8 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging aan kop in de AEX met een plus van 3,5 procent.

Fitnessketen

In de MidKap werden de resultaten van roestvrijstaalmaker Aperam (plus 4,8 procent) en vastgoedbedrijf WDP (plus 4,9 procent) goed ontvangen. Basic-Fit zakte 1,5 procent. De fitnessketen zag het aantal leden in de eerste jaarhelft weer flink groeien, maar waarschuwde wel dat het resultaat dit jaar iets lager uitvalt dan eerder gedacht.

De euro was 1,0236 dollar waard, tegen 1,0158 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 97,55 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 107,98 dollar per vat.