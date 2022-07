Sony pessimistischer door mindere resultaten PlayStation

Elektronicaconcern Sony is minder positief geworden voor heel dit jaar. Het Japanse bedrijf voorziet dat de belangrijke gamestak rond spelcomputer PlayStation minder geld oplevert dan verwacht. Onder meer problemen in de toeleveringsketen zitten Sony dwars. Die werden verergerd door de strenge coronalockdowns in China. Ook zijn er meer kosten door de overname van gamestudio Bungie.