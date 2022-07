Heijmans heeft last van stikstofproblemen bij bouw infrastructuur

Bouwer Heijmans heeft last van de stikstofproblematiek in Nederland. Volgens het bedrijf zorgt ‘de voortgang in het stikstofdossier’ vooral voor problemen bij grote infrastructuurprojecten, waardoor de bedrijfswinst daaruit in de eerste helft van dit jaar met ruim de helft terugliep. Aan het bouwen van woningen hield Heijmans wel meer geld over dan een jaar geleden.