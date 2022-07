Acht doden door brand in hostel in Moskou

Bij een brand in een hostel in Moskou zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. ‘Tralies voor de ramen zorgden ervoor dat mensen niet konden ontsnappen, dat is de belangrijkste reden dat mensen zijn gestorven’, zei het waarnemend hoofd van de Moskouse hulpdiensten, geciteerd door staatspersbureau TASS. Bovendien werkte het brandalarm niet en zou de nooduitgang zijn geblokkeerd.

Meer dan tweehonderd mensen werden geëvacueerd uit het gebouw van vijftien verdiepingen in het zuidoosten van de Russische hoofdstad. Vier mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen. De brand is vermoedelijk ontstaan na een reparatie aan het elektriciteitsnet. Het vuur was vrij snel onder controle.

Bij inspecties in 2019 en afgelopen juni was geconstateerd dat de brandveiligheidsregels niet werden nageleefd. De autoriteiten stellen een strafrechtelijk onderzoek in.