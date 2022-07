Eigenaar British Airways boekt eerste winst sinds coronapandemie

Luchtvaartgroep IAG, het moederconcern van British Airways, heeft in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer winst geboekt. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Iberia, Vueling en Aer Lingus, profiteert van het sterke herstel van de luchtvaart na de coronacrisis en verwacht ook over het hele jaar weer winst te kunnen boeken.