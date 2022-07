College: opvang voor alleen Oekraïners is verboden

Om de crisis in de asielopvang het hoofd te bieden, opperde staatssecretaris Eric van der Burg als noodoplossing om gemeenten toe te staan alleen vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen maar geen asielzoekers uit andere landen. Maar het is verboden zo’n onderscheid te maken, tenzij er een wettelijke uitzondering is. En die is er niet, zegt het mensenrechtencollege.

Als het kabinet hier toch in meegaat, dan werkt het niet alleen discriminerend beleid van gemeenten in de hand, maar legitimeert het dit ook. Van der Burg moet de gemeenten duidelijk maken dat dit niet door de beugel kan, aldus de onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten. ‘Ook in crisissituaties heeft de overheid de plicht om adequate opvang te garanderen aan alle asielzoekers en ontheemden en mag zij daarbij niet discrimineren.’