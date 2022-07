Techbedrijven Alibaba en Meituan onder druk op beurs in Hongkong

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba en maaltijdbezorger Meituan stonden vrijdag flink onder druk op de beurs in Hongkong. Alibaba zakte bijna 6 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil miljardair Jack Ma, oprichter van Alibaba en de fintechtak Ant Group, de controle over Ant opgeven om de Chinese autoriteiten tegemoet te komen. Ma is grotendeels uit beeld verdwenen sinds hij zich in oktober 2020 kritisch uitliet over het Chinese financiële systeem en de regelgevers. Ook werd de geplande beursgang van Ant destijds geschrapt.

Meituan leverde dik 5 procent in na berichten dat het bedrijf op het matje is geroepen door de marktautoriteit van de Chinese stad Hangzhou. China is al enige tijd bezig de machtspositie van de grote techbedrijven aan te pakken. De Hang Seng-index in Hongkong zakte door de koersverliezen van Alibaba en Meituan tussentijds 2,3 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent leverde ruim 3 procent in. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, won 1 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

De beurs in Shanghai daalde 0,7 procent. De Chinese leiders gaven aan dat Beijing waarschijnlijk geen verdere maatregelen zal nemen om de economie te ondersteunen. De beurzen in Sydney en Seoul lieten wel winsten zien en wonnen respectievelijk 0,9 en 0,4 procent.

Toename coronagevallen

In Tokio verloor de Nikkei 0,3 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Japanse industriële productie in juni. Een flinke toename van het aantal coronagevallen in de Japanse hoofdstad door de opmars van nieuwe omikronvarianten zorgde echter voor terughoudendheid. Autofabrikant Nissan en elektronicabedrijf Panasonic zakten 5 en 2,5 procent na publicatie van de resultaten.

De Aziatische leveranciers van techconcern Apple lieten een gemengd beeld zien na de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. Het Japanse Murata Manufacturing zakte 3 procent. In Seoul daalde Samsung Electronics 0,7 procent en LG Innotek won 1,5 procent. De twee Zuid-Koreaanse concerns leveren schermen voor Apple-apparaten. Het Taiwanese Foxconn, dat onder meer de iPhone en de Mac maakt voor Apple, daalde 0,1 procent.