San Francisco en New York: apenpokken gevaar voor volksgezondheid

De Amerikaanse staat New York heeft het apenpokkenvirus donderdag uitgeroepen tot een direct gevaar voor de volksgezondheid. De stad San Francisco gaat nog een stap verder en roept de noodtoestand uit, in de hoop dat er zo meer hulp komt voor mensen die een verhoogd risico lopen op apenpokken.

De gezondheidsautoriteiten in San Francisco, waar 261 besmettingen zijn geconstateerd, noemen de stad ‘het epicentrum van het land’. De burgemeester van de stad, London Breed, zegt in een verklaring dat de lhbti-gemeenschap ‘bang en gefrustreerd’ is.

Met het uitroepen van de noodtoestand kunnen mensen beter geholpen worden en kan de stad zich beter voorbereiden op wat er komen gaat, stelt Breed. De Democratische senator Scott Wiener stelt dat San Francisco voorop liep bij de aanpak van hiv en het coronavirus en de stad dat ook zal doen bij de aanpak van apenpokken.

Hoogste waarschuwingsniveau

In de staat New York, waar meer dan 1300 besmettingen met apenpokken zijn gemeld, komt meer geld beschikbaar om de uitbraak in te perken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft eerder deze week vanwege de snelle verspreiding van het apenpokkenvirus het hoogste waarschuwingsniveau gegeven. De organisatie adviseert mannen die seks hebben met mannen en meerdere sekspartners hebben om het bed met minder mensen te delen, om zo het risico op infectie te verminderen.

Aanpak

Wiener pleit voor vaccinaties, testen en voorlichting en hekelt de oproep van de WHO. ‘Mensen vragen om geen seks te hebben, is geen juiste strategie. Het stopte de verspreiding van hiv in de jaren 80 niet maar maakte het juist erger’, schrijft hij op Twitter.

In de VS zijn volgens de federale gezondheidsdienst CDC inmiddels ruim 4900 gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat voornamelijk om mannen die seks hebben met mannen, maar iedereen die nauw fysiek contact heeft met iemand met apenpokken kan besmet raken.

Of in heel de VS de noodtoestand wordt afgekondigd vanwege de verspreiding van apenpokken, heeft de Amerikaanse president Joe Biden nog niet besloten. Wereldwijd zijn meer dan 18.000 besmettingen met apenpokken vastgesteld, in Nederland gaat het tot nu toe om 878 gevallen.