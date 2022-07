NL-Alert vanwege grote brand in Gelderse Beesd

Vanwege een zeer grote brand aan de Industrieweg in het Gelderse Beesd is donderdagavond een NL-Alert verstuurd, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brand is uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw. Er komt veel rook vrij en eerder op de avond was ook een explosie te horen, meldt een woordvoerder.