Amazon blijft veel shoppers trekken ondanks hoge inflatie

Beleggers waren in het kwartaalbericht dat donderdag naar buiten kwam vooral gespitst op de impact van de neergang van de economie. Daar was in de cijfers van Amazon evenwel weinig van te merken. Daardoor schoot het aandeel Amazon in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street meteen fors omhoog.

In de voorbije periode dikten de opbrengsten op jaarbasis met 7 procent aan tot meer dan 121 miljard dollar. En voor het lopende kwartaal wordt zelfs op 125 miljard tot 130 miljard dollar aan omzet gerekend, goed voor een groei van 13 tot 17 procent.

Energie- en transportkosten

Topman Andy Jassy, die vorig jaar de dagelijkse leiding overnam van oprichter Jeff Bezos, wijst in een verklaring onder meer op het succes van abonnementsdienst Prime. Dat is een dienst waardoor mensen gratis bezorging krijgen en toegang tot streamingdiensten voor muziek, films en series en games.

Dit alles wil niet zeggen dat Amazon ontwikkelingen als de flink gestegen energie- en transportkosten helemaal niet voelt. Maar volgens Jassy lukt het tegelijkertijd om de productiviteit te verbeteren waardoor de kosten beheersbaarder worden.

Onder de streep dook Amazon afgelopen kwartaal wel 2 miljard dollar in het rood. Dat grote verlies was vooral te wijten aan een afschrijving van bijna 4 miljard dollar op het belang van de onderneming in fabrikant van elektrische auto’s Rivian, dat al langer moeite heeft om aan productiedoelstellingen te voldoen. Volgens Amazon gaat het puur om een boekhoudkundig verlies. Dit zou geen invloed hebben op de bedrijfsvoering.