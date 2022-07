Vanwege een zeer grote brand aan de Industrieweg in het Gelderse Beesd is donderdagavond een NL-Alert verstuurd, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er komt veel rook vrij. ‘Blijf uit de rook, dit is altijd ongezond.’

Volgens De Gelderlander gaat het om een brand bij een pand van een auto-onderdelenbedrijf.

Op beelden is te zien hoe grote, zwarte rookwolken vrijkomen.