Spanje kan Frankrijk aan gas helpen

Spanje kan de uitvoer van aardgas via pijpleidingen naar Frankrijk binnen twee maanden met wel 42 procent opvoeren. Dat heeft verantwoordelijk minister Teresa Ribera gezegd in een interview. Op die manier zou Spanje zijn noordelijke buur te hulp kunnen schieten vanwege de dreigende gastekorten daar.

Spanje zou Frankrijk bezien over een jaar wel aan 2 miljard tot 3 miljard extra kubieke meter gas kunnen helpen. Dat zou genoeg moeten zijn om 5 procent van het Franse gasverbruik te dekken.

De situatie is een omgekeerde wereld van de normale verhoudingen in het Europese energielandschap. Frankrijk is normaal juist een grote exporteur van energie aan andere landen. Maar door verstoringen bij kerncentrales en een terugval in de levering van gas uit Rusland kampt het land nu met een soort energiecrisis.

Weinig gasverbindingen

Spanje ging er juist jarenlang onder gebukt dat het maar weinig gasverbindingen had met de rest van Europa. Daardoor moesten de Spanjaarden op zoek naar andere manieren om gas te krijgen.

Maar het gevolg is dat er in Spanje veel fabrieken zijn die met schepen aangevoerd vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng, kunnen omzetten in normaal gas. Bijna 40 procent van alle West-Europese installaties op dit vlak bevindt zich in Spanje.

Nieuwe gaspijpleiding

Een aantal jaar geleden was er nog een plan voor de aanleg van een grotere gaspijpleiding tussen Spanje en Frankrijk. Dat plan werd in 2018 opgeschort. Maar recent hebben beleidsmakers het idee nieuw leven in geblazen en er wordt weer over gepraat. Voor komende winter zal dat evenwel geen oplossing zijn, want de aanleg van zo’n pijp kan lang duren.

Wel is er al een systeem opgezet om met speciale shuttleschepen gas van een grote lng-fabriek in Barcelona naar het Italiaanse Livorno te brengen. Er is volgens Ribera ook al met Italië gesproken over de aanleg van onderzeese gaspijp. Maar vooralsnog worden de shuttleschepen voor Italië als de beste oplossing gezien.