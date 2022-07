Zelenski op nieuwe feestdag: Oekraïne zal zegevieren

Volodimir Zelenski heeft op de Dag van de Staat het parlement verzekerd dat Oekraïne een zelfstandig land zal blijven, ondanks de agressie van Rusland. ‘We zullen geen legende worden van heroïsch verzet, maar een zegevierende staat’, aldus de president op de feestdag die vorig jaar in het leven is geroepen en nu voor het eerst wordt gevierd.

De Dag van de Staat valt op dezelfde datum als de bekering in 988 van Vladimir van Kiev, heerser van het toenmalige Kievse Rijk. De feestdag is vooral ook een reactie op Russische beweringen dat Oekraïne slechts een kunstmatige staat zou zijn. Inmiddels heeft Rusland zo’n 20 procent van het Oekraïense grondgebied veroverd.

Op de 155e dag van de oorlog zei Zelenski in het parlement dat Oekraïners burgers zijn ‘van het sterkste land ter wereld’. Eerder op de dag had hij de inwoners al gefeliciteerd met de viering van de nieuwe feestdag, die naast de Onafhankelijkheidsdag in augustus bestaat.