Luxe parfums en huidcrèmes lopen goed bij L’Oréal

Bij zijn luxe producten zag L’Oréal de omzet afgelopen kwartaal 15 procent aantrekken vergeleken met een jaar terug. De totale omzet liep daardoor op vergelijkbare basis 13 procent op. Ook de bedrijfswinst steeg flink. Zo presteerde het concern een stuk beter dan alom verwacht, ondanks dat veel mensen meer op hun uitgaven zijn gaan letten vanwege de hoge inflatie.

L’Oréal kan de sterke vraag naar luxe artikelen goed gebruiken. Net als bijvoorbeeld luxebedrijven Louis Vuitton Moët Hennessy en het Zwitserse Richemont heeft de onderneming in China nog steeds last van coronabeperkingen. Die zitten de verkopen in die belangrijke markt dwars.

Als mensen massaal mondkapjes moeten dragen of binnen moeten blijven dan remt dat namelijk de vraag naar een artikel als make-up. Hoewel de meeste regio’s in China de beperkingen hebben opgeheven, kan het strikte coronabeleid van het land de vraag naar dergelijke producten blijven drukken. Onlangs is er weer een nieuwe lockdown afgekondigd in Wuhan.