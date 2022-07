Beleggers zetten eigenaar Mall of the Netherlands hoger op beurs

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield hoorde donderdag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten de eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam beduidend hoger na een goed kwartaalbericht. Het was sowieso een drukke cijferdag op de beurzen. Shell wist beleggers ook gerust te stellen bij het openen van de boeken. Buiten Nederland verwerkte de markt de resultaten van grote bedrijven als AB InBev en Volkswagen.

Unibail won bijna 3 procent. Shoppers hebben in het tweede kwartaal meer uitgegeven in winkelcentra van het concern dan voor de coronapandemie. De onderneming haalde dankzij die opleving weer meer huur binnen en verhoogde zijn winstverwachtingen.

Shell deed het met een plus van bijna 1 procent ook goed. Het olie- en gasconcern boekte opnieuw een miljardenwinst door de hoge prijzen voor energie en brandstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook gaat Shell voor 6 miljard dollar aan aandelen inkopen.

ASML

De grootste winnaars in de lijst met hoofdfondsen waren evenwel de chipbedrijven ASML en ASMI. Zij kregen er tot bijna 5 procent bij. Woensdag was de chipsector ook al in trek bij beleggers.

ArcelorMittal kwam eveneens met resultaten. De grootste staalfabrikant ter wereld profiteerde van de hogere staalprijzen en werd een kleine 2 procent hoger gezet. In de MidKap wist sectorgenoot AMG de aandacht op zich gericht door na een update bijna 8 procent aan beurswaarde te winnen.

Volkswagen

Elders in Europa vielen de resultaten van Volkswagen (plus 3,7 procent) in de smaak. AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, stelde evenwel teleur en verloor meer dan 4 procent procent. In het kielzog ging Heineken in Amsterdam bijna 1 procent omlaag.

Het algehele sentiment op de beurzen was uiteindelijk positief. De AEX-index op Beursplein 5 won 1,2 procent tot 722,38 punten. De MidKap steeg 0,9 procent naar 936,58 punten en de beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,3 procent bij. Alleen de graadmeter in Londen sloot een fractie lager.

Renteverhoging

Beleggers verwerkten ook de rentestap van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente woensdag weer flink. Donderdagmiddag werd vervolgens bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal licht is gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Daarmee zijn de Verenigde Staten officieus in een recessie beland.

De euro was 1,0158 dollar waard, tegen 1,0125 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 98,09 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 107,64 dollar per vat.