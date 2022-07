Sportwagenmerk Koenigsegg investeert in Helmonds zonneautobedrijf

Lightyear is opgericht door oud-studenten van de TU/e in Eindhoven en werkt aan de ontwikkeling van elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen. Daarbij kan de start-up de jarenlange ervaring van de Zweden goed gebruiken. ‘Koenigsegg loopt voorop als het gaat om high-performance sportauto’s’, vertelt Hoefsloot naar aanleiding van de deal.

Zijn Lightyear 0-auto gaat volgens de planning deze herfst in productie. De technologieën van Koenigsegg zullen worden gebruikt om de energie-efficiëntie van Lightyear’s tweede model, de Lightyear 2, verder te verbeteren. De productie daarvan staat gepland voor eind 2024 of begin 2025. Er zijn geen financiële details over de samenwerking naar buiten gebracht.

Duurzaamheid

Ook Christian von Koenigsegg, de oprichter van Koenigsegg, denkt dat het partnerschap nuttig is. ‘De auto-industrie maakt een enorme overgang naar duurzame brandstof en dito technologie’, legt hij uit. ‘Lex en zijn team hebben transformatieve technologieën ontwikkeld en deze samenwerking met Lightyear zal ervoor zorgen dat onze producten innovatief blijven.’

Koenigsegg bestaat sinds 1994 en is bekend om zijn zogenoemde megacars. Dat zijn hele exclusieve sportwagens. De onderneming is gevestigd in Ängelholm in het zuiden van Zweden en telt zo’n 500 werknemers.