Ouddorp krijgt prijs voor schoonste strand van Nederland

Het strand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is uitgeroepen tot het schoonste strand van Nederland, zo werd donderdagmiddag bekend bij de prijsuitreiking van de jaarlijks terugkerende strandverkiezingen. ‘De landelijke titel winnen is de bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden in onze gemeente, en dat willen we graag zo houden’, meldt wethouder Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee, waar Ouddorp bij hoort.