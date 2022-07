Dinsdag aangehouden verdachte moord De Vries weer vrij

De 27-jarige man die dinsdagavond is aangehouden op verdenking van (indirecte) betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, is weer op vrije voeten gesteld. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De man blijft wel verdachte in het onderzoek.

De man werd dinsdagavond gearresteerd in een woning in Helmond. Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling geweldsklussen verricht.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis. Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders, die kort na de aanslag werden opgepakt, is inmiddels een levenslange gevangenisstraf geëist. De rechtbank stelde de uitspraak onlangs voor onbepaalde tijd uit, omdat het OM na afronding van het proces nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier heeft toegevoegd.

Vanaf 4 juli zijn nog drie verdachten aangehouden die bij het vermoedelijke moordcomplot betrokken zouden zijn. Zij zitten nog in voorarrest.